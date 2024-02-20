智慧財產新規上路！2024申請TIPS驗證 須由公司自評員簽認

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-02-20 19:08

智財管理已成企業重要資產，德勤商務法律事務所法律科技創新服務負責人熊誦梅律師今（20）指出，隨著政府及企業對智慧財產管理的日益重視，自 2020 年起已將通過「台灣智慧財產管理規範（ TIPS）」驗證，作為公司治理評鑑的加分項目，且今年申請 TIPS 驗證時必須提出自評報告，並由公司內部之自評員簽認。

根據經濟部產業發展署最新公告，2023 年通過 TIPS 驗證的公司已達 127 家，含 AAA 級 2 家、AA 級 4 家、A 級 121 家，且已於 1 月 22 日舉辦頒證典禮，表揚取得驗證企業對智慧財產管理所投注的心力。

熊誦梅表示，取得 TIPS 驗證成為公司治理新顯學，評鑑加分新制已邁入第四個年頭，不僅愈來愈多上市櫃公司積極投入，且亦創新客製化屬於公司獨特的企業智財管理環境。舉例：聯華電子（UMC）結合研發、營運及智財三位一體的概念，充分展現優異的智財管理量能，成為全台第二家通過 TIPS AAA 級驗證的公司；東元電機（TECO）則於 2023 年執行創新智財經營管理制度專案，依企業特性盤點並深入剖析其擁有的智慧財產權所涉及之面向，將智慧財產管理納入聯合國永續發展目標（SDGs），充分展現智慧財產管理於各領域的貢獻。

值得注意的是，2024 年 TIPS 制度將迎來另一項重要變革，即申請 TIPS 驗證時必須提出的自評報告，須由公司內部之自評員簽認，有別於以往自評報告可交由輔導業者協助簽認。若公司內部無自評員，則將無法提出 TIPS 驗證申請，此項變革將促使企業投注更多資源，積極培養內部智慧財產管理人才。

為此，德勤商務法律事務所在資策會指導下，將於 2024 年 3 月推出「TIPS（A 級）暨公司治理之智財法遵培訓課程」，為各大上市櫃公司的法務、智財、稽核代表，提供一個深度學習的平台，並協助企業內部成員取得 TIPS 自評員資格。