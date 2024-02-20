鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.33億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達32.6%

鉅亨網新聞中心 2024-02-20 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.25億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.19億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅32.6%；CKB(CKB)24小時漲幅18.2%；Arkham(ARKM)24小時漲幅13.6%。

24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅1371%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅25%；文件幣(FIL)24小時跌幅19%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅15.8%；Nuls(NULS)近一週漲幅14.3%；REQ(REQ)近一週漲幅5.66%。