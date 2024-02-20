鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.33億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達32.6%
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,719.6美元，24小時漲跌幅-0.89%；以太幣(ETH)現報價格2,911.63美元，24小時漲跌幅+0.06%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.25億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.19億美元。
24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅32.6%；CKB(CKB)24小時漲幅18.2%；Arkham(ARKM)24小時漲幅13.6%。
24小時跌幅：Pixels(PIXEL)24小時跌幅1371%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅25%；文件幣(FIL)24小時跌幅19%。
近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅15.8%；Nuls(NULS)近一週漲幅14.3%；REQ(REQ)近一週漲幅5.66%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅133%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅114%；Arkham(ARKM)近一週跌幅62%。
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