外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
聯電 (2303-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、宏碁 (2353-TW)、長榮 (2603-TW)、玉山金 (2884-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、宏碁 (2353-TW)、聯電 (2303-TW)、玉山金 (2884-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
宏碁 (2353-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、元大美債20正2 (00680L-TW)、寶成 (9904-TW)、長榮 (2603-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
宏碁 (2353-TW)、廣達 (2382-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、聯電 (2303-TW)、台積電 (2330-TW)
5. 外資當日 (19) 賣超的股票
宏碁 (2353-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、英業達 (2356-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)
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