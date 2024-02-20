外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣50 (0050-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、台積電 (2330-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、群創 (3481-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
群創 (3481-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、三商壽 (2867-TW)
5. 外資當日 (19) 買超的股票
群創 (3481-TW)、新光金 (2888-TW)、欣興 (3037-TW)、三商壽 (2867-TW)、中信金 (2891-TW)
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