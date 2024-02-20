盤中速報 - LPT大跌8.24%，報16.81美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-20 00:05
LPT(LPT)在過去 24 小時內跌幅超過8.24%，最新價格16.81美元，總成交量達0.96億美元，總市值5.14億美元，目前市值排名第 72 名。
近 1 日最高價：20.67美元，近 1 日最低價：16.55美元，流通供給量：30,411,241。
LPT幣英文全稱是Livepeer Token，發行日期是2018-12-20，發行價格為$8.8414，發行最大供應量是23,682,198 LPT。Livepeer是一種基於乙太坊區塊鏈的開源式視頻直播平臺服務。LivepeerToken（LPT）是Livepeer網路的協定代幣。持幣者可以將代幣綁定到代碼轉換器以代表您執行工作，並且每天賺取新的代幣和收益。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+131.34%
- 近 1 月：+147.77%
- 近 3 月：+148.46%
- 近 6 月：+179.28%
- 今年以來：+115.11%
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