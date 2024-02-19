首屆鴻海台灣女子高球錦標賽2/22登場 劉揚偉宣布加碼賽事獎勵

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-19 20:08

鴻海 (2317-TW) 贊助的台灣首場女子職業高爾夫選手錦標賽，將於 2 月 22 日至 25 日在東方球場登場，今 (19) 日賽前記者會上，鴻海董事長劉揚偉也宣布，將加碼賽事激勵獎金，回饋高球基層、推進台灣高球未來。

鴻海表示，集團秉持著「EPS+ESG」的永續經營理念，在提供更好的科技產品來改善人類生活的同時，也努力創造與在地社會的共贏共榮，本次冠名贊助支持 TLPGA 打造台灣第一場選手錦標賽，期望善用鴻海的國際影響力，為台灣體育界打造一個國際級的高爾夫球賽。

劉揚偉在記者會上也特別宣布將加碼賽事獎勵，在四天賽事的期間，選手只要打出一支 Birdie，鴻海將捐款新台幣 1 千元，打出 Eagle 或以上將捐出 1 萬元予台灣女子職業高爾夫協會，用於支持培育更多本地優秀選手，共同推進台灣女子高爾夫的發展。

這場台巡單獨認證史上最強的賽事，不但提供了 100 萬美金的高額賽事獎金，冠軍還能獲得 14 分的世界積分（緊追日巡賽 15 分），吸引了國內外曾經在世界各巡迴賽事中奪冠的好手爭相報名參賽。

今日由劉揚偉、台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞、本次賽事主席鴻海董事黃清苑、東方高爾夫俱樂部總經理郭秋琳及賽事特別顧問涂阿玉，共同完成啟動儀式揭露冠軍獎盃，宣告賽事正式開始。