鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.18億美元，IOTX(IOTX)24小時漲幅達5.81%
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格52,183.96美元，24小時漲跌幅+0.54%；以太幣(ETH)現報價格2,909.83美元，24小時漲跌幅+3.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.5億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.38億美元。
24小時漲幅：IOTX(IOTX)24小時漲幅5.81%；RLC(RLC)24小時漲幅6.14%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅5.18%。
24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅40%；CKB(CKB)24小時跌幅25.6%；Xai(XAI)24小時跌幅24%。
近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.7%；權力代幣(POWR)近一週漲幅12.2%；Astar(ASTR)近一週漲幅9.52%。
近一週跌幅：LPT(LPT)近一週跌幅131%；Worldcoin(WLD)近一週跌幅126%；CKB(CKB)近一週跌幅97.5%。
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