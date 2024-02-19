鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.18億美元，IOTX(IOTX)24小時漲幅達5.81%

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.18億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達11.5億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達9.38億美元。

24小時漲幅：IOTX(IOTX)24小時漲幅5.81%；RLC(RLC)24小時漲幅6.14%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅5.18%。

24小時跌幅：Worldcoin(WLD)24小時跌幅40%；CKB(CKB)24小時跌幅25.6%；Xai(XAI)24小時跌幅24%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅21.7%；權力代幣(POWR)近一週漲幅12.2%；Astar(ASTR)近一週漲幅9.52%。