鉅亨速報 - Factset 最新調查：群創(3481-TW)EPS預估下修至-1.98元，預估目標價為18元
鉅亨網新聞中心 2024-02-19 17:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對群創(3481-TW)做出2023年EPS預估：中位數由-1.97元下修至-1.98元，其中最高估值-1.49元，最低估值-2.19元，預估目標價為18元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年(前值)
|2024年
|2025年
|最高值
|-1.49(-1.49)
|0.95
|0.98
|最低值
|-2.19(-2.19)
|-1.41
|0.25
|平均值
|-1.94(-1.94)
|-0.23
|0.68
|中位數
|-1.98(-1.97)
|-0.37
|0.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|227,070,000
|236,153,080
|255,844,000
|最低值
|210,901,000
|220,330,000
|237,195,000
|平均值
|214,270,600
|227,542,010
|244,240,110
|中位數
|211,837,180
|227,797,000
|239,681,320
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|-2.76
|5.53
|0.17
|-1.77
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|223,715,758
|350,076,690
|269,911,051
|251,971,209
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3481/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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