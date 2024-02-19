search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-02-19 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、台積電 (2330-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、群創 (3481-TW)、緯創 (3231-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、群創 (3481-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、台積電 (2330-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、群創 (3481-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
元大滬深300正2 (00637L-TW)、元大台灣50 (0050-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、台積電 (2330-TW)

5. 外資當日 (16) 買超的股票
復華台灣科技優息 (00929-TW)、群創 (3481-TW)、國泰智能電動車 (00893-TW)、開發金 (2883-TW)、英業達 (2356-TW)
 






Empty
Empty