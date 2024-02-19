重新開市！春節數據報喜 中國股市早盤走高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-19 09:31

中國股市周一（19 日）重新開市，三大指數早盤同步走高，利多是春節數據報喜，且國務院總理李強表示，要多做有利於提振信心與預期的事。

滬指周一早盤漲 0.72%，深成指大漲 1.55%，創業板指勁揚 1.51%。

中國春節期間消費、出行等數據都非常火熱。2024 年綜合運輸春運工作專班數據顯示，截至 2 月 15 日，全社會跨區域人員流動量 47.8483 億人次，較 2023 年增長約 13.02%，較 2019 年成長約 11.73%。

燈塔專業版數據顯示，截至 2 月 17 日 13 時 50 分，2024 春節檔總票房達人民幣 78.44 億元，超過 2021 年春節檔（78.43 億），打破中國影史春節檔票房紀錄。

攜程在 2 月 17 日發布的《2024 龍年春節旅行報告》也顯示，春節假期，與一年前相比，國內遊、出境遊、入境遊訂單均大幅增長，並超越 2019 年同期水準。

在股市恢復交易前夕，李強周日主持國務院第三次全體會議，指示要多做有利於提振信心和預期的事，保持政策制定和執行的穩定性，以務實有力的行動提振全社會信心。