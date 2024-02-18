鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過13.56億美元，齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅達10.8%

鉅亨網新聞中心 2024-02-18 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達13.56億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.07億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.67億美元。

24小時漲幅：齊拉奧粉絲代幣(LAZIO)24小時漲幅10.8%；桑托斯幣(SANTOS)24小時漲幅12.1%；ALPINE(ALPINE)24小時漲幅5.71%。

24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅32.8%；Arkham(ARKM)24小時跌幅23.2%；SingularityNET Token(AGIX)24小時跌幅22.6%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅19.3%；權力代幣(POWR)近一週漲幅13.2%；REQ(REQ)近一週漲幅11.3%。