盤中速報 - 桑托斯幣大漲31.11%，報6.162美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-18 00:05
桑托斯幣(SANTOS)在過去 24 小時內漲幅超過31.11%，最新價格6.162美元，總成交量達0.67億美元，總市值0.28億美元，目前市值排名第 207 名。
近 1 日最高價：7.4美元，近 1 日最低價：4.7美元，流通供給量：4,550,000。
Santos FC Fan Token (SANTOS) 是一個 粉絲令牌 來自巴西足球俱樂部桑托斯。 該令牌的創建是為了徹底改變 Santos FC 的球迷體驗。使用 SANTOS 代幣，Santos FC 球迷可以參與球隊投票、尋找數字收藏品、購買 NFT 並享受獎勵遊戲功能……
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+26.93%
- 近 1 月：+10.83%
- 近 3 月：+78.49%
- 近 6 月：+91.29%
- 今年以來：+78.49%
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