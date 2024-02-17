〈台幣〉補班日量能萎縮微貶收31.37元 周線連二貶

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-02-17 17:32

國內今 (17) 日補班日，台股不開盤，台北匯市獨家開市，由於缺乏外資力道，市場以實質拋補為主，且金額都不大，整體交投明顯冷清，新台幣兌美元終場收在 31.37 元，微貶 0.6 分，台北及元太外匯市場成交值合計 1.855 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 31.37 元開盤，盤中一度失守 31.4 元關卡，最低來到 31.405 元，貶值 4.1 分，但全日交易清淡，終場貶勢收斂，收盤為 31.37 元，以微貶 0.6 分、近乎平盤作收。

台北外匯市場成交值 1.58 億美元，元太外匯市場成交值 0.275 億美元，兩市成交量能萎縮，與歷次補班情況相去不遠。

美國昨日公布上月生產者物價指數 (PPI) 高於預期，提高市場對於聯準會 (Fed) 至少年中以前都不會降息的預期，美元指數周五 (16 日) 上揚，尾盤回吐升幅後持穩，在 104.3 附近高檔整理，周線呈現連五紅。