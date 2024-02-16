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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.96億美元，CKB(CKB)24小時漲幅達13.1%

鉅亨網新聞中心 2024-02-16 17:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,695.2美元，24小時漲跌幅-0.47%；以太幣(ETH)現報價格2,802.57美元，24小時漲跌幅+0.71%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.57億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.5億美元。

24小時漲幅：CKB(CKB)24小時漲幅13.1%；DATA(DATA)24小時漲幅9.08%；Nuls(NULS)24小時漲幅8.95%。

24小時跌幅：LPT(LPT)24小時跌幅63.4%；Biswap(BSW)24小時跌幅19.1%；Worldcoin(WLD)24小時跌幅18.3%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅16.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅10.4%；Celestia(TIA)近一週漲幅7.65%。

近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅171%；Prometeus(PROM)近一週跌幅59.6%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅58.8%。

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