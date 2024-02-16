鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過25.91億美元，Prometeus(PROM)24小時漲幅達11.4%

鉅亨網新聞中心 2024-02-16 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達25.91億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.46億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達11.1億美元。

24小時漲幅：Prometeus(PROM)24小時漲幅11.4%；Nuls(NULS)24小時漲幅8.89%；MANTRA(OM)24小時漲幅7.34%。

24小時跌幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅26.1%；Arweave(AR)24小時跌幅24.9%；唯鏈幣(VET)24小時跌幅22.1%。

近一週漲幅：MANTRA(OM)近一週漲幅16.4%；CTXC(CTXC)近一週漲幅10.4%；Celestia(TIA)近一週漲幅7.65%。