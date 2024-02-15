鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.87億美元，Prometeus(PROM)24小時漲幅達14.6%

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.8億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.97億美元。

24小時漲幅：Prometeus(PROM)24小時漲幅14.6%；Selfkey(KEY)24小時漲幅12.1%；Astar(ASTR)24小時漲幅3.27%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅61.5%；API3(API3)24小時跌幅29.6%；DATA(DATA)24小時跌幅22.9%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅8.15%；Celestia(TIA)近一週漲幅4.69%；GMX(GMX)近一週漲幅2.39%。