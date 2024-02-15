鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過30.87億美元，Prometeus(PROM)24小時漲幅達14.6%
鉅亨網新聞中心 2024-02-15 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格51,982.21美元，24小時漲跌幅+2.00%；以太幣(ETH)現報價格2,783.34美元，24小時漲跌幅+2.30%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達30.87億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.8億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.97億美元。
24小時漲幅：Prometeus(PROM)24小時漲幅14.6%；Selfkey(KEY)24小時漲幅12.1%；Astar(ASTR)24小時漲幅3.27%。
24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅61.5%；API3(API3)24小時跌幅29.6%；DATA(DATA)24小時跌幅22.9%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅8.15%；Celestia(TIA)近一週漲幅4.69%；GMX(GMX)近一週漲幅2.39%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅122%；Prometeus(PROM)近一週跌幅92.1%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅75.7%。
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