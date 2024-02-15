鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.74億美元，VOXEL(VOXEL)24小時漲幅達3.18%

鉅亨網新聞中心 2024-02-15 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達31.74億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.52億美元。

24小時漲幅：VOXEL(VOXEL)24小時漲幅3.18%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅3.3%；MBOX(MBOX)24小時漲幅4.43%。

24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅65.9%；CKB(CKB)24小時跌幅49.6%；API3(API3)24小時跌幅32.5%。

近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅8.15%；Celestia(TIA)近一週漲幅4.69%；GMX(GMX)近一週漲幅2.39%。