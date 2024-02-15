鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過31.74億美元，VOXEL(VOXEL)24小時漲幅達3.18%
鉅亨網新聞中心 2024-02-15 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格52,090美元，24小時漲跌幅+5.36%；以太幣(ETH)現報價格2,787.32美元，24小時漲跌幅+6.33%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達31.74億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.09億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達10.52億美元。
24小時漲幅：VOXEL(VOXEL)24小時漲幅3.18%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅3.3%；MBOX(MBOX)24小時漲幅4.43%。
24小時跌幅：Prometeus(PROM)24小時跌幅65.9%；CKB(CKB)24小時跌幅49.6%；API3(API3)24小時跌幅32.5%。
近一週漲幅：CTXC(CTXC)近一週漲幅8.15%；Celestia(TIA)近一週漲幅4.69%；GMX(GMX)近一週漲幅2.39%。
近一週跌幅：CKB(CKB)近一週跌幅122%；Prometeus(PROM)近一週跌幅92.1%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅75.7%。
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