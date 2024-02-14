鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.52億美元，權力代幣(POWR)24小時漲幅達7.9%

鉅亨網新聞中心 2024-02-14 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.27億美元。

24小時漲幅：權力代幣(POWR)24小時漲幅7.9%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅6.82%；RAY(RAY)24小時漲幅6.81%。

24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅46.2%；Selfkey(KEY)24小時跌幅44.7%；Nuls(NULS)24小時跌幅30.3%。

近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅8.58%；RLC(RLC)近一週漲幅6.89%；門羅幣(XMR)近一週漲幅6.87%。