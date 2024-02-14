鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.52億美元，權力代幣(POWR)24小時漲幅達7.9%
鉅亨網新聞中心 2024-02-14 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格49,458.07美元，24小時漲跌幅-1.08%；以太幣(ETH)現報價格2,622.23美元，24小時漲跌幅-1.55%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.52億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.27億美元。
24小時漲幅：權力代幣(POWR)24小時漲幅7.9%；Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅6.82%；RAY(RAY)24小時漲幅6.81%。
24小時跌幅：CKB(CKB)24小時跌幅46.2%；Selfkey(KEY)24小時跌幅44.7%；Nuls(NULS)24小時跌幅30.3%。
近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅8.58%；RLC(RLC)近一週漲幅6.89%；門羅幣(XMR)近一週漲幅6.87%。
近一週跌幅：MANTRA(OM)近一週跌幅77.6%；REQ(REQ)近一週跌幅41.3%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅37.4%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇