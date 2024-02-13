盤中速報 - S&P 500大跌1.35%，報4953.82點
鉅亨網新聞中心 2024-02-13 23:00
截至台北時間13日10:50，S&P 500下跌68.02點（或1.35%），暫報4953.82點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.6%
- 近 1 月：+4.98%
- 近 3 月：+13.74%
- 近 6 月：+12.5%
- 今年以來：+5.28%
焦點個股
S&P 500成分股以威富公司(VFC-US)領跌。威富公司(VFC-US)下跌6.68%；景順投資管理有限公司(IVZ-US)下跌6.29%；波士頓地產公司(BXP-US)下跌5.97%；Generac Holdings Inc(GNRC-US)下跌5.69%；雅寶公司(ALB-US)下跌5.58%。
部分成分股表現相對穩健，藝康(ECL-US)上漲6.54%；Leidos Holdings Inc(LDOS-US)上漲5.5%；美國廢棄物管理公司(WM-US)上漲5.08%；美國信安金融集團(PFG-US)上漲3.95%；因塞特(INCY-US)上漲3.08%。
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