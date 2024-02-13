鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.65億美元，權力代幣(POWR)24小時漲幅達4.47%
鉅亨網新聞中心 2024-02-13 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格50,015.92美元，24小時漲跌幅+3.97%；以太幣(ETH)現報價格2,661.05美元，24小時漲跌幅+6.97%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.65億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.76億美元。
24小時漲幅：權力代幣(POWR)24小時漲幅4.47%；API3(API3)24小時漲幅4.12%；UMA(UMA)24小時漲幅6.01%。
24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅24.2%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅19.2%；C98(C98)24小時跌幅23.2%。
近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅4.7%；GMX(GMX)近一週漲幅4.14%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅3.77%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅119%；MANTRA(OM)近一週跌幅90.8%；REQ(REQ)近一週跌幅45.4%。
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