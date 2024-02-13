鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.65億美元，權力代幣(POWR)24小時漲幅達4.47%

鉅亨網新聞中心 2024-02-13 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.65億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達13.29億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.76億美元。

24小時漲幅：權力代幣(POWR)24小時漲幅4.47%；API3(API3)24小時漲幅4.12%；UMA(UMA)24小時漲幅6.01%。

24小時跌幅：DAR(DAR)24小時跌幅24.2%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅19.2%；C98(C98)24小時跌幅23.2%。

近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅4.7%；GMX(GMX)近一週漲幅4.14%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅3.77%。