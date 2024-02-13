鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.26億美元，Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅達4.46%
鉅亨網新聞中心 2024-02-13 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格49,999.94美元，24小時漲跌幅+3.28%；以太幣(ETH)現報價格2,663.31美元，24小時漲跌幅+5.98%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.26億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.24億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.56億美元。
24小時漲幅：Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅4.46%；MANTRA(OM)24小時漲幅5.99%；FTT(FTT)24小時漲幅2.48%。
24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅15.3%；ORDI(ORDI)24小時跌幅12.2%；UMA(UMA)24小時跌幅10.1%。
近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅4.7%；GMX(GMX)近一週漲幅4.14%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅3.77%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅119%；MANTRA(OM)近一週跌幅90.8%；REQ(REQ)近一週跌幅45.4%。
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