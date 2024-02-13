鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過28.26億美元，Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅達4.46%

鉅亨網新聞中心 2024-02-13 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達28.26億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.24億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.56億美元。

24小時漲幅：Maverick Protocol(MAV)24小時漲幅4.46%；MANTRA(OM)24小時漲幅5.99%；FTT(FTT)24小時漲幅2.48%。

24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅15.3%；ORDI(ORDI)24小時跌幅12.2%；UMA(UMA)24小時跌幅10.1%。

近一週漲幅：Jupiter(JUP)近一週漲幅4.7%；GMX(GMX)近一週漲幅4.14%；Ethereum Name Service(ENS)近一週漲幅3.77%。