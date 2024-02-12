鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.44億美元，Multichain(MULTI)24小時漲幅達9.95%

鉅亨網新聞中心 2024-02-12 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達16.44億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.7億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.67億美元。

24小時漲幅：Multichain(MULTI)24小時漲幅9.95%；REQ(REQ)24小時漲幅11.2%；Bonk(BONK)24小時漲幅8.28%。

24小時跌幅：權力代幣(POWR)24小時跌幅22.9%；Sleepless AI(AI)24小時跌幅17.9%；MANTRA(OM)24小時跌幅12.5%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅40%；門羅幣(XMR)近一週漲幅27%；Numeraire(NMR)近一週漲幅15.2%。