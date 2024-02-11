鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.23億美元，VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅達5.89%
鉅亨網新聞中心 2024-02-11 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格48,168.94美元，24小時漲跌幅+2.27%；以太幣(ETH)現報價格2,527.3美元，24小時漲跌幅+1.53%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.23億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.55億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.22億美元。
24小時漲幅：VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅5.89%；COTI(COTI)24小時漲幅3.61%；GMX(GMX)24小時漲幅3.19%。
24小時跌幅：FTT(FTT)24小時跌幅19.5%；REQ(REQ)24小時跌幅13.3%；MANTRA(OM)24小時跌幅14.6%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅28.7%；門羅幣(XMR)近一週漲幅28.2%；Numeraire(NMR)近一週漲幅8.49%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅138%；COTI(COTI)近一週跌幅58.6%；REQ(REQ)近一週跌幅57.8%。
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