search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
Empty
鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.36億美元，COTI(COTI)24小時漲幅達12.2%

鉅亨網新聞中心 2024-02-11 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格47,724.69美元，24小時漲跌幅+0.86%；以太幣(ETH)現報價格2,509.97美元，24小時漲跌幅+0.45%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.61億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.08億美元。

24小時漲幅：COTI(COTI)24小時漲幅12.2%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅9.29%；MANTRA(OM)24小時漲幅9.11%。

24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅26.9%；Multichain(MULTI)24小時跌幅18.4%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅20.7%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅28.7%；門羅幣(XMR)近一週漲幅28.2%；Numeraire(NMR)近一週漲幅8.49%。

近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅138%；COTI(COTI)近一週跌幅58.6%；REQ(REQ)近一週跌幅57.8%。

暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流

▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！

前往鉅亨買幣找交易所優惠






Empty
Empty