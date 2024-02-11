鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.36億美元，COTI(COTI)24小時漲幅達12.2%

鉅亨網新聞中心 2024-02-11 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.36億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.61億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.08億美元。

24小時漲幅：COTI(COTI)24小時漲幅12.2%；VIDT DAO(VIDT)24小時漲幅9.29%；MANTRA(OM)24小時漲幅9.11%。

24小時跌幅：REQ(REQ)24小時跌幅26.9%；Multichain(MULTI)24小時跌幅18.4%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅20.7%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅28.7%；門羅幣(XMR)近一週漲幅28.2%；Numeraire(NMR)近一週漲幅8.49%。