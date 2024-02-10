鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.61億美元，卡特西幣(CTSI)24小時漲幅達5.61%

鉅亨網新聞中心 2024-02-10 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達34.61億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.16億美元。

24小時漲幅：卡特西幣(CTSI)24小時漲幅5.61%；門羅幣(XMR)24小時漲幅3.7%；Multichain(MULTI)24小時漲幅4.55%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅33.3%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅24.6%；COTI(COTI)24小時跌幅24.2%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅45%；門羅幣(XMR)近一週漲幅26.4%；FTT(FTT)近一週漲幅9.74%。