鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過34.61億美元，卡特西幣(CTSI)24小時漲幅達5.61%
鉅亨網新聞中心 2024-02-10 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格47,317.99美元，24小時漲跌幅+3.95%；以太幣(ETH)現報價格2,498.71美元，24小時漲跌幅+2.75%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達34.61億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達13.6億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.16億美元。
24小時漲幅：卡特西幣(CTSI)24小時漲幅5.61%；門羅幣(XMR)24小時漲幅3.7%；Multichain(MULTI)24小時漲幅4.55%。
24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅33.3%；VIDT DAO(VIDT)24小時跌幅24.6%；COTI(COTI)24小時跌幅24.2%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅45%；門羅幣(XMR)近一週漲幅26.4%；FTT(FTT)近一週漲幅9.74%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅122%；MANTRA(OM)近一週跌幅108%；COTI(COTI)近一週跌幅75.7%。
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