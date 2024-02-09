鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.87億美元，Jupiter(JUP)24小時漲幅達10.4%

鉅亨網新聞中心 2024-02-09 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.87億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.85億美元。

24小時漲幅：Jupiter(JUP)24小時漲幅10.4%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅4.35%；RLC(RLC)24小時漲幅5.11%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅27.6%；COTI(COTI)24小時跌幅15.8%；Space ID(ID)24小時跌幅14.7%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅44.5%；門羅幣(XMR)近一週漲幅24.8%；Jupiter(JUP)近一週漲幅17.6%。