鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.87億美元，Jupiter(JUP)24小時漲幅達10.4%
鉅亨網新聞中心 2024-02-09 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格45,498.01美元，24小時漲跌幅+1.95%；以太幣(ETH)現報價格2,431.03美元，24小時漲跌幅-0.20%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達18.87億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達15.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.85億美元。
24小時漲幅：Jupiter(JUP)24小時漲幅10.4%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅4.35%；RLC(RLC)24小時漲幅5.11%。
24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅27.6%；COTI(COTI)24小時跌幅15.8%；Space ID(ID)24小時跌幅14.7%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅44.5%；門羅幣(XMR)近一週漲幅24.8%；Jupiter(JUP)近一週漲幅17.6%。
近一週跌幅：Space ID(ID)近一週跌幅90.4%；MANTRA(OM)近一週跌幅87.1%；COTI(COTI)近一週跌幅32.2%。
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