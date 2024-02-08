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鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大漲1.06%，報4455.45點

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 23:30

截至台北時間08日11:15，費城半導體上漲46.73點（或1.06%），暫報4455.45點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+3.47%
  • 近 1 月：+12.08%
  • 近 3 月：+27%
  • 近 6 月：+17.9%
  • 今年以來：+5.59%

焦點個股

費城半導體成分股以Monolithic Power System Inc(MPWR-US)領漲。Monolithic Power System Inc(MPWR-US)上漲14.66%；藍博士半導體(RMBS-US)上漲5.3%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)上漲4.86%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲3.33%；台積電 ADR(TSM-US)上漲3.24%。

部分成分股表現相對疲軟，Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)下跌10.64%；艾司摩爾(ASML-US)下跌0.99%；Coherent Corp(COHR-US)下跌0.86%；超微半導體(AMD-US)下跌0.67%；英特爾(INTC-US)下跌0.65%。






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