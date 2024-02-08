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鉅亨速報

盤中速報 - 拳王幣大漲10.14%，報1.662美元

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 13:05

拳王幣(STX)在過去 24 小時內漲幅超過10.14%，最新價格1.662美元，總成交量達0.31億美元，總市值23.85億美元，目前市值排名第 32 名。

近 1 日最高價：1.696美元，近 1 日最低價：1.497美元，流通供給量：1,431,762,594。

Stacks是第1層區塊鏈解決方案，旨在將智慧合約和去中心化應用程式（DApps）引入比特幣（BTC）。 這些智慧合約被帶到了比特幣，而無需更改使其功能如此強大的任何功能-包括其安全性和穩定性。由於Stacks使用比特幣作為基礎層，因此網絡上發生的所有事情都取決於使用最廣泛，可以說是最安全的區塊鏈-比特幣

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+12.98%
  • 近 1 月：-16.47%
  • 近 3 月：+140.87%
  • 近 6 月：+184.39%
  • 今年以來：+6.25%

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