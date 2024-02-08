鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.95億美元，幻彩幣(CHR)24小時漲幅達8.43%

鉅亨網新聞中心 2024-02-08 10:15

24小時漲幅：幻彩幣(CHR)24小時漲幅8.43%；Ethereum Name Service(ENS)24小時漲幅5.49%；Numeraire(NMR)24小時漲幅4.42%。

24小時跌幅：Space ID(ID)24小時跌幅81.8%；MANTRA(OM)24小時跌幅16.5%；Celestia(TIA)24小時跌幅11.7%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅41.8%；門羅幣(XMR)近一週漲幅22.3%；FTT(FTT)近一週漲幅13.4%。