〈能源盤後〉原油收高 但遭加薩停火談判、美石油供應報告縮限上漲空間

鉅亨網編譯許家華 2024-02-08 05:24

國際油價周三 (7 日) 收高，但在美官方數據顯示上周美國原油庫存增加超過 500 萬桶、汽油和餾分油庫存下降以及美國石油產量回升至創紀錄水準後，原油期貨價格自盤中高點回落。

此外，加薩停火談判有助於緩解市場對中東石油供應風險的擔憂，縮限油價上漲空間。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 55 美分或近 0.8%，收每桶 73.86 美元，盤中高點達每桶 74.22 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 62 美分或 0.8%，收每桶 79.21 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 2.26 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.6%，收每加侖 2.82 美元。

3 月交割的天然氣價格下跌 2.2%，收每百萬 Btu 1.97 美元，觸及最近月天然氣期貨價格自 2020 年 9 月 22 日以來最低收盤價。

供應報告

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，原油供應量增加的主因似乎是「中西部煉油廠活動大幅下降」，而這很可能係因上周英國石油位於印第安納州懷廷市的煉油廠停電和關閉的影響。

美國能源資訊局 (EIA) 周三報告指出，上周 (2/2 止) 美國商業原油庫存增加 550 萬桶。

根據標準普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 調查，分析師平均預期上周美國商業原油庫存增加 60 萬桶。周二晚間，援引消息人士數據，美國石油協會 (API) 稱上周美國原油庫存增加 67.4 萬桶。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 310 萬桶，餾分油供應減少 320 萬桶。

根據標準普爾全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 調查，分析師平均預期上周汽油庫存增加 30 萬桶，餾分油庫存減少 240 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「煉油廠運行數據繼續證實，今年非預期的中斷與既定的維護排程開始時間比去還早得多了。」

EIA 數據顯示，上周美國原油煉廠平均投入量為 1480 萬桶 / 日，比一年前減少 57 萬桶 / 日。

Vincent 指出，產品庫存的增加支持裂解價差 (原油和石油產品之間的價差)，「表明一旦維護完成，未來幾周燃料價格將會上漲，原油需求也會更加強勁」。

EIA 稱，上周美國石油產量增加 30 萬桶，回到創紀錄的每日 1330 萬桶，而紐約商業交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周持平，為 2810 萬桶。

市場推動力

Flynn 認為，加薩談判的潛在進展是油價沒有大幅走高的「真正原因」。

儘管中東衝突升級至以色列與哈馬斯戰爭之外，油價仍大致維持在區間波動，未能形成顯著的風險溢價。

ING 大宗商品策略師 Warren Patterson 和 Ewa Manthey 表示，市場參與者「似乎認為中東局勢不會大幅升級，至少不會導致石油供應面臨風險」。

該報告指出，雖然紅海亂局干擾了石油貿易流動，但石油產量仍保持不變。此外，今年上半年石油平衡狀況良好，而 OPEC 每日閒置產能略高於 500 萬桶，其中 300 萬桶來自沙烏地阿拉伯。

另一方面，EIA 周二月報預期，今年美國原油產量將增加約 17 萬桶 / 日，達到平均 1310 萬桶 / 日，較 EIA 上個月的預估值低 0.8%。