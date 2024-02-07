在美中概股反彈 中國金龍指數大漲近6%

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-07 11:01

在利多政策加持下，在美上市熱門中概股周二（6 日）收盤大漲，那斯達克中國金龍指數勁漲 5.93%。

據《彭博》周二報導，知情人士透露，中國國家主席習近平將聽取監管機構有關金融市場的簡報，凸顯北京支撐股市的急迫性。

此舉突顯中國當局面臨的壓力越來越大，過去幾個月政府提出的措施都未能提振投資人信心，自 2021 年達到頂峰以來，中國和香港股市市值已蒸發約 7 兆美元。

消息人士表示，過去幾個月，主管機關一直在擬定救市措施，證券監管過官周末加班，國家金融監督管理總局在過去兩個月內召開了至少十幾次會議，討論穩定資本市場的問題。

近來北京頻頻出手挽信心，「國家隊」中央匯金公司周二表示，充分認可當前 A 股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續增強增持力道、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。

這是中央匯金自去年 10 月以來首度宣布買進更多 ETF。中央匯金在去年 10 月 23 日說，當天買入 ETF，並將在未來繼續增持。

今年來中國股市賣壓出籠，「國家隊」中一直受投資者密切關注。1 月少數追蹤關鍵指標的 ETF，其資金流入總額衝上歷史新高，規模是 2015 年 7 月（當時「國家隊」介入阻止股市暴跌）的五倍以上。

據《巴隆周刊》報導，目前中國股市是全球最便宜的市場之一，但投資者對是否入市顯得猶豫不決，他們一直在等待比去年漸進式刺激措施力道更大的措施。為吸引投資者回歸，中國政府需要做的不僅僅是禁止放空、對「消極市場策略」發出警告或限制使用算法和自動交易。

Driehaus Capital Management 新興市場成長策略基金經理人 Howie Schwab 說：「如果給股市造成拖累的經濟問題和金融問題得不到解決，股市就很難持續上漲。」