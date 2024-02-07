盤中速報 - 哈希圖大漲8.08%，報0.0749美元
鉅亨網新聞中心 2024-02-07 08:35
哈希圖(HBAR)在過去 24 小時內漲幅超過8.08%，最新價格0.0749美元，總成交量達0.42億美元，總市值26.85億美元，目前市值排名第 19 名。
近 1 日最高價：0.0776美元，近 1 日最低價：0.0691美元，流通供給量：33,649,003,052。
Hedera Hashgraph被稱為“ Internet的信任層”，是一個公共網絡，允許個人和企業創建強大的分散式應用程式（DApps）。它旨在成為一個更公平，更高效的系統，消除了舊的基於區塊鏈的平臺所面臨的一些局限性，例如性能低下和不穩定。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+7.18%
- 近 1 月：-0.80%
- 近 3 月：+29.97%
- 近 6 月：+31.80%
- 今年以來：-18.47%
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