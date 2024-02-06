盤中速報 - 費城半導體大漲1.03%，報4381.57點
鉅亨網新聞中心 2024-02-06 02:00
截至台北時間06日01:45，費城半導體上漲44.85點（或1.03%），暫報4381.57點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.12%
- 近 1 月：+10.95%
- 近 3 月：+25.54%
- 近 6 月：+17.23%
- 今年以來：+3.86%
焦點個股
費城半導體成分股以ON Semiconductor Corp.(ON-US)領漲。ON Semiconductor Corp.(ON-US)上漲9.54%；輝達(NVDA-US)上漲4.51%；恩智浦半導體(NXPI-US)上漲2.51%；Qorvo Inc(QRVO-US)上漲2.45%；台積電 ADR(TSM-US)上漲2.36%。
部分成分股表現相對疲軟，GlobalFoundries Inc(GFS-US)下跌5.17%；Wolfspeed Inc(WOLF-US)下跌3.56%；超微半導體(AMD-US)下跌1.79%；邁威爾科技(MRVL-US)下跌1.42%；思佳訊通訊技術(SWKS-US)下跌1.13%。
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