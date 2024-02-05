新型AI詐騙在香港上演 利用Deepfake假冒總部財務長 騙走2億港元

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 20:50

據香港警方指出，一家跨國公司的一名財務人員在視訊電話會議中被騙，詐騙者利用 Deepfake 技術冒充該公司財務長，從而騙取這家企業 2600 萬美元。

香港警方指出，在這場精心策劃的騙局中，這名員工被騙去參加視訊通話，他認為這些人是其他的工作人員，但實際上所有這些人都是深度偽造的結果。

據香港媒體報導，受害人在該公司的財務部門工作，詐騙者冒充該公司在英國總部的財務長。香港警察署理高級警司陳純青表示，有多人參與那場視訊會議，但除了這名被害人之外，其他人都是假冒的。

陳純青表示，這名員工在收到一條據稱來自該公司駐英國財務長的消息後開始產生懷疑。 最初，該工作人員懷疑這是一封網路釣魚電子郵件，因為它談到需要進行秘密交易。然而，陳說，在視訊通話後，這名員工放下了最初的疑慮，因為其他出席的人看起來和聽起來都像他認識的同事。

陳純青說：「騙徒透過 YouTube 取得假冒目標的公開影片和聲音，然後運用深偽技術模仿他們的聲音，誘騙被害人聽從指示。」

這位警官補充說，這名工作人員相信電話中的其他人都是真實的，因此同意匯出總計 2 億港元 (約 2560 萬美元)。

此案是最近發生的幾起詐騙案之一，據信詐騙者利用 Deepfake 技術修改公開影片和其他鏡頭，以騙取人們的錢財。

在上周五的新聞發布會上，香港警方表示，他們已逮捕 6 名與此類詐騙有關的人。

陳說，去年 7 月至 9 月期間，8 張被盜的香港身分證 (均已被失主報失) 被用來提出 90 份貸款申請和 54 個銀行帳戶註冊。據警方稱，人工智慧 Deepfake 至少有 20 次，被用來透過模仿身分證上的人，來欺騙臉部辨識程式。

當這名員工後來向公司總部核實時，才發現涉及假財務長的騙局。