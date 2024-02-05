鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過9.47億美元，DATA(DATA)24小時漲幅達8.55%

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達9.47億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.92億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.81億美元。

24小時漲幅：DATA(DATA)24小時漲幅8.55%；Render Token(RNDR)24小時漲幅7.62%；CFX(CFX)24小時漲幅5.07%。

24小時跌幅：Numeraire(NMR)24小時跌幅13.8%；TKO(TKO)24小時跌幅9.12%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅9.21%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅35.2%；RAY(RAY)近一週漲幅21.7%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅18.5%。