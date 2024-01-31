日股瑞龍一支獨秀！日本加速衝刺經濟，政策利多加持可望領跑全球
鉅亨研報 2024-02-05 10:39
新年度 1/23 日本央行舉行第一次利率政策會議，維持利率不變在 -0.1%，10 年期公債殖利率則是維持在 0% 上下的區間，日銀總裁植田和男在記者會上指出「如果持續證據顯示正向的薪資通膨會升高，將會持續檢視目前大規模刺激計畫各種步驟的可行性」，用以突顯日銀沒有升息必要性。野村資產管理日本策略價值基金團隊認為 2024 年春鬥才是政策調整的關鍵，工資若能繼續大幅增長才代表日本正式擺脫長期通縮環境，屆時日銀才有政策調整充分理由，未來日銀會持續關注薪資通膨的程度來決定是否需要結束日本自 2016 年開始的負利率政策，雖然日本通膨已經從 2022 年 4 月開始就高於日銀的目標，Interest Rate Swap 顯示 4 月 BoJ 移除負利率政策的機率從 44% 升至 75%，與聯準會（FED）在 2022 年 3 月啟動的升息循環不同，日銀面對的不是失控的通膨壓力，而是走出失落 30 年的名目 GDP 趨勢上行，投資人可正面看待終將到來的「日銀貨幣政策正常化」。
聯準會貨幣政策即將由緊縮轉向寬鬆，使資金有望回流亞洲股市，其中以日本及印度投資潛力較高，除日經 225 繼去年大漲近 3 成，外資持續流入日股將不變的趨勢，日股基金都有明顯的買盤進駐，只要多頭趨勢未變，定期定額都有獲利空間。
日銀決戰 4 月天，漲升號角即將響起？
日銀總裁植田和男表示，今後作出利率決策時、有 2 個關鍵的判斷因素，一是 2024 年春鬥的加薪動向、一是截至目前為止的薪資揚升對物價的影響程度。野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，中國經濟成長放緩，三大亞洲經濟體改革現在交棒給了印度和日本，對比十年前，現在日本經濟前景和公司治理等領域的不斷努力改善取得亮眼成果，引發市場關注。日本自 1990 年代初發生泡沫經濟後，國人消費意願低落、物價持續下跌，陷入長期通縮與經濟停滯陷入「失落的十年」，日本央行堅守寬鬆貨幣政策以持續刺激經濟，過去三十年來極度寬鬆的貨幣政策，再加上疫情後的全球通膨壓力，日本擺脫長期以來的「通縮」泥沼，轉向通貨復膨，日本工資高成長率和通膨，令各界對於即將到來的「春鬥」備感期待，談判結果將透露企業信心和消費支出成長的可能性。根據日本經濟研究中心 (JCER)1/15 公布「ESP 預估調查」報告指出，日本今年春鬥加薪幅度有望超越 2023 年水準 (加薪幅度約 3.6%)，創 31 年來最大增幅 (1993 年以來、升幅 3.89%)。此外，日本勞動組合總連合會在去年 12/1 正式決定，在 2024 年春鬥中、要求的薪資調升幅度目標為「5% 以上」。在勞動人口方面，日本在人口下降的情況下，開放移民尤其關鍵，預估 2050 東京以外人口全面負成長， 11 縣減幅超過 30％，少子化、人口減少可能導致稅收降低、經濟緊縮，因而難以維持地方政府充分運作和生活基礎，日本為了長期以來阻礙企業發展的人口限制性，特別針對移民、女性勞動參與和企業治理推動的改革有了很大的進展，2022 年財政年度開始，開放從事特定藍領工作的外籍人士，可以無限期留在日本，並計劃放寬外國企業家的居留規則，為日本企業重振經濟的時代打下了基礎。自日本國境開放後，國際觀光客大幅回流，根據日本官方統計，每年觀光旅客商機更可望達 7.8 兆日圓，消費支出因而強勁增長，有助於支撐日本經濟體。
野村資產管理日本策略價值基金團隊指出，在安倍晉三政府時期開始推動的企業治理改革，逐漸取得明顯成果。近年東京證券交易所致力於推動公司治理改革，目標在於強化日本企業管理階層重視資產負債表上的資本效率和股東權益報酬率，要求股價淨值比 (PBR) 低於 1 倍的公司必須提出具體經營改善策略，而非僅僅是損益表上的銷售額和利潤率，顯示日本企業重新專注於資本報酬率，而不是優先考慮就業穩定和設立資產負債表的緩衝。目前日本企業的公司治理思維、股東結構正明顯轉變，交叉持股比例大幅下降，外部投資人參與度大幅上升，企業也加速實施庫藏股買回與股利發放，提升企業價值，從今年 1 月開始，東京證券交易所每月發布計劃提高價值的公司名單，藉此對沒有提出計劃的公司施壓，反應企業治理改革，在政府重振日本市場的計劃中佔據重要地位。近期日本第一人壽參與競標 Benefit One，反映日本企業併購方面，不再像過去一樣自我設限，促使外資重新看到日股的投資吸引力。
日企結構性轉骨、治理改革成效漸顯
野村資產管理日本策略價值基金團隊表示，2024 年日股在外資追捧下，日經 255 指數一舉站上 3 萬 5 千點大關，逼近歷史新高。有別於泡沫經濟時期的投機活動致使資產不理性飆漲、脫離基本面，企業獲利持續提升帶動薪資成長，加上通縮轉向通膨、企業股東權益報酬率（ROE）改革等仍是持續進行、以及岸田政府所推出一系列的刺激政策，包含對通膨影響、鼓勵薪資持續增長以及改善日本國內投資環境，企業對未來的通膨預期數據也支持日本經濟持續擺脫通縮並向穩定的通膨靠近，有利日股多頭氣勢的延續。張繼文進一步指出，除了日圓相對弱勢有利日本製造業回流及發展，東京證交所改革、日本個人儲蓄帳戶 NISA（小額投資免稅制度）推動，以及外資積極流入日股多面向利多帶動下，成為股市加持的力量，助漲日股表現，並持續受到投資人高度關注，投資人可藉此緊密參與日股行情。此外，日股行情上漲要靠類股輪動，經濟復甦也是各產業都有望受惠，巴菲特看中日本「經濟復甦是全面性的」，不會只買特定類股，而是廣泛涉及各產業，建議投資人可以持續留意表現強勢的日股基金，提早做好投資佈局作為龍年行情的主攻部位。外資持續流入日股短中長期態勢不變，只要逢低都可以觀察到有明顯的外資買盤進駐。半導體、AI、機器人的發展，給了日本跟著新技術崛起、重回世界注目焦點的機會，AI 的需求，可以看出對半導體仍有很大的成長空間，高毛利的 AI 可為日股達到錦上添花的效果，日本製造業有望重回過往榮景，現階段日股站上有利的位置，具備轉機向上投資價值，值得長期投資。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金協管基金經理河野光成(Mitsunari Kawano) 指出，一般傳統價值投資多為挑選評價被低估股票，並在股價上漲至合理評價後進行獲利了結。然而「野村基金(愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金」有別於傳統價值投資，除了找尋評價被低估的股票，同時還會考量企業未來的成長價值。日本野村資產管理基金管理團隊，專注尋找股價低於內在價值的個股，並同時考量未來上漲的成長潛力，尋找價值長期低估企業，突破市值與產業框架，由下而上嚴選優質的企業，基金擅長掌握潛力優質個股，精準掌握日股趨勢，追求長期資本成長機會。從產業配置來看，目前「野村基金(愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金」相對於參考指標 - 東證指數（TOPIX）明顯加碼於科技產業，顯示團隊看好半導體相關個股未來的成長潛力，投資策略便是找出具有長期股價成長動能的股價，並利用其股價被低估時進行投資，無論短期、中期、長期績效都能勝出參考指標及同類型基金的主因，成為投資人投資日股的堅強後盾。建議投資人視己身風承受度，回檔時可逢低單筆加碼，或定期定額布局中長期持有，投資主動型日本基金可創造更多超額報酬，此外，在投資日股時，建議選擇基金操盤人為在地日本專業經理團隊，因為日本「經濟復甦是全面性的」，加上日本市場的封閉，投資需要在地化分析，才能精準把握具爆發性、有轉機、新創題材的企業，迎接日股榮景，為投資人帶來更多加乘效果。
野村基金 (愛爾蘭系列)- 日本策略價值基金績效
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累積報酬 (%)
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3 個月
|
6 個月
|
1 年
|
2 年
|
3 年
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I 股日圓
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13.72
|
13.86
|
38.59
|
52.41
|
76.49
|
同類型平均
|
11.28
|
7.30
|
26.02
|
31.55
|
39.22
|
四分位排名
|
2
|
1
|
1
|
1
|
1
|
I 股美元避險
|
15.30
|
17.06
|
45.69
|
63.52
|
89.67
|
同類型平均
|
13.96
|
6.87
|
22.10
|
23.80
|
26.93
|
四分位排名
|
2
|
1
|
1
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1
|
1
資料來源：Lipper，資料日期：2024/1/31 (成立至今績效 I 股日圓是以成立日期 2009/8/26 計算，I 股美元避險是以成立日期 2013/4/9 計算)。股份累積報酬以買入價並按總收益以原幣別作再投資計算。同類型係採理柏環球日本股票分類。
野村投信
野村投信於 1998 年成立，為日商野村資產管理及香港 Allshores 集團等專業投資團隊所組成之合資企業。野村投信為高盛 (原：NN (L)) 、晉達、野村基金(愛爾蘭系列) 及駿利亨德森系列基金在台灣之總代理。截至 2022 年 12 月底，投信基金、境內全權委託與境外基金總代理在台規模共計新台幣 4,577 億元，居所有台灣資產管理業 (基金) 公司第 6 名。野村投信自 2018 年起連續三年榮獲亞洲資產管理雜誌台灣區最佳退休基金公司，並已連續七年蟬聯最佳投資長(2017~2023)，以及連續四年獲最佳股票經理公司肯定(2020~2023)；且於 2014、2015、2016 及 2017 連續四年榮獲理柏台灣基金獎混合型團體大獎肯定。(資料來源：投信投顧公會(2022/12)；理柏(2014~2017)；亞洲資產管理雜誌(2023/01))
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