鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過7.87億美元，Sleepless AI(AI)24小時漲幅達8.12%

鉅亨網新聞中心 2024-02-05 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.87億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達4.16億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.14億美元。

24小時漲幅：Sleepless AI(AI)24小時漲幅8.12%；FET(FET)24小時漲幅7.85%；Jupiter(JUP)24小時漲幅7.19%。

24小時跌幅：Numeraire(NMR)24小時跌幅13.2%；CTXC(CTXC)24小時跌幅13%；MANTRA(OM)24小時跌幅11.1%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅35.2%；RAY(RAY)近一週漲幅21.7%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)近一週漲幅18.5%。