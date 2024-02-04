鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.24億美元，Celestia(TIA)24小時漲幅達8.06%
鉅亨網新聞中心 2024-02-04 17:16
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格42,773.84美元，24小時漲跌幅-0.65%；以太幣(ETH)現報價格2,289.15美元，24小時漲跌幅-0.99%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達5.24億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.99億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.82億美元。
24小時漲幅：Celestia(TIA)24小時漲幅8.06%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅7.95%；Jupiter(JUP)24小時漲幅7.2%。
24小時跌幅：DATA(DATA)24小時跌幅21.7%；Numeraire(NMR)24小時跌幅8.24%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅7.81%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅34.2%；RAY(RAY)近一週漲幅16.1%；Multichain(MULTI)近一週漲幅15.3%。
近一週跌幅：CTXC(CTXC)近一週跌幅22.6%；LINK(LINK)近一週跌幅22.5%；Numeraire(NMR)近一週跌幅20.7%。
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