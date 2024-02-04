鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.96億美元，1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅達8.99%
鉅亨網新聞中心 2024-02-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,043.97美元，24小時漲跌幅-0.28%；以太幣(ETH)現報價格2,304.72美元，24小時漲跌幅-0.67%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.96億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.9億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達2.79億美元。
24小時漲幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時漲幅8.99%；Aptos(APT)24小時漲幅6.41%；Jupiter(JUP)24小時漲幅2.68%。
24小時跌幅：Terra Classic(LUNC)24小時跌幅13.6%；Numeraire(NMR)24小時跌幅9.45%；TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅9.11%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅34.2%；RAY(RAY)近一週漲幅16.1%；Multichain(MULTI)近一週漲幅15.3%。
近一週跌幅：CTXC(CTXC)近一週跌幅22.6%；LINK(LINK)近一週跌幅22.5%；Numeraire(NMR)近一週跌幅20.7%。
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