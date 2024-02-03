鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過10.4億美元，Jupiter(JUP)24小時漲幅達7.94%

鉅亨網新聞中心 2024-02-03 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達10.4億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.01億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達4.81億美元。

24小時漲幅：Jupiter(JUP)24小時漲幅7.94%；Sui(SUI)24小時漲幅5.92%；STORJ(STORJ)24小時漲幅5.35%。

24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅20.6%；Celestia(TIA)24小時跌幅7.78%；數位代幣(ICP)24小時跌幅6.66%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅32.9%；0x協議(ZRX)近一週漲幅16.6%；UMA(UMA)近一週漲幅15%。