鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.15億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達6.75%
鉅亨網新聞中心 2024-02-03 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,171.09美元，24小時漲跌幅+0.01%；以太幣(ETH)現報價格2,320.21美元，24小時漲跌幅+0.61%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.15億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.54億美元。
24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅6.75%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅6.63%；ApeCoin(APE)24小時漲幅5.42%。
24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅24.1%；Bonfida(FIDA)24小時跌幅6.9%；雪崩代幣(AVAX)24小時跌幅6.86%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅32.9%；0x協議(ZRX)近一週漲幅16.6%；UMA(UMA)近一週漲幅15%。
近一週跌幅：LINK(LINK)近一週跌幅24.2%；Numeraire(NMR)近一週跌幅17.4%；Render Token(RNDR)近一週跌幅12.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇