鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過12.15億美元，RAY(RAY)24小時漲幅達6.75%

鉅亨網新聞中心 2024-02-03 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達12.15億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達5.58億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.54億美元。

24小時漲幅：RAY(RAY)24小時漲幅6.75%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅6.63%；ApeCoin(APE)24小時漲幅5.42%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅32.9%；0x協議(ZRX)近一週漲幅16.6%；UMA(UMA)近一週漲幅15%。