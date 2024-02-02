力旺一度問鼎股后，IP產業最應注意這「幾檔」

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 18:00

美股周四收盤，四大指數擺脫 FED 要延後降息的利空，在 AI 股帶領之下全數收漲，其中美超微股價持續狂奔，輝達再創歷史新高，META 盤後大漲 14%，全球資金瘋 AI，這是擋不住的趨勢，與其只是當個觀眾，不如躬逢其盛，身歷其境，參與其中，好好幫自己大賺一年，或許這一年就是人生提早退休的轉捩點。

大華國際投顧鄭瑞宗表示，台股周五收盤小漲 91 點，重新站回萬八，成交量 3277E 中規中矩，畢竟周一將要封關，不容易有太大的波動。但股市的內容卻精采萬分，世芯漲到 4000，力旺一度漲停 3080 盤中超越信驊，將問鼎股后寶座，其他 IP 股金麗科收波段最高 480，這波從 91 漲上來已漲 427%，是台股第一強勢股，M31 也創天價 1860，創意、智原、威盛、晶心科全面上漲，神盾集團的安國連三漲停，神盾也創新高，以上全部都是 IP 股，可見得這產業軍容強大，檔檔都超強。

而力旺這次飆上 3000，看來將有機會篡位股后，也就是說台股高價的前二，都將是 IP 股，其實就已經說明了 IP 產業前景大好，市場資金已經用錢投票投出結果了。鄭瑞宗看到最新外資的預估，ASIC 產業今年產值要成長一倍，主要就是 AI 將帶來龐大的需求，而我之前就強調滿多次，產業紅利將讓訂單大量外溢，一線廠世芯、創意 RD 人力不夠了，訂單接不完，將外溢到二線廠，金麗科、巨有科、安國、神盾、智原、晶心科今年都有大好機會。

鄭瑞宗指出，猶記得疫情時期，晶圓代工產能大缺，聯電股價狂飆 7 倍，驅動 IC 缺貨漲價，天鈺漲 20 倍，敦泰漲 10 倍，過去的經驗告訴我們，當產業大旺，股價最飆的都是二線廠，所以這波金麗科、巨有科、安國等漲幅遠高於世芯、創意，未來一年也都將持續這樣的格局，目前 IP 股有四檔千金股，未來一兩年還會出現更多。

金麗科元月營收大增 105%，新開案已經開始入帳，後面還有更多案子，股價展現挑戰歷史新高的態勢，M31 的 AI 客戶越來越多，巨有科今年有 7 奈米新客戶，安國、神盾則以併購的方式，快速跨入 IP 領域，並都已經有業績，世芯 AI 先進製程新訂單也沒斷過，外資喊到 5000 將持續推升台股向上的空間，以及 IP 股比價空間，未來的金龍年，IP 股是不能沒有持股的核心主流。

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採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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