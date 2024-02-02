鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.5億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達14.8%
鉅亨網新聞中心 2024-02-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,168.75美元，24小時漲跌幅+2.51%；以太幣(ETH)現報價格2,306.18美元，24小時漲跌幅+2.36%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.5億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.51億美元。
24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅14.8%；Jupiter(JUP)24小時漲幅6.76%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅3.12%。
24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅16.4%；Mina(MINA)24小時跌幅10.1%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅7.86%。
近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅29%；UMA(UMA)近一週漲幅14.6%；FET(FET)近一週漲幅11.4%。
近一週跌幅：API3(API3)近一週跌幅27.7%；LINK(LINK)近一週跌幅21.5%；Render Token(RNDR)近一週跌幅16.9%。
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