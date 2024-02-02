鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.5億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達14.8%

鉅亨網新聞中心 2024-02-02 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.5億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.96億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.51億美元。

24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅14.8%；Jupiter(JUP)24小時漲幅6.76%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅3.12%。

24小時跌幅：LINK(LINK)24小時跌幅16.4%；Mina(MINA)24小時跌幅10.1%；桑托斯幣(SANTOS)24小時跌幅7.86%。

近一週漲幅：FTT(FTT)近一週漲幅29%；UMA(UMA)近一週漲幅14.6%；FET(FET)近一週漲幅11.4%。