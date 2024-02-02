定了！中國龍年春節A股休市10天 2/19開市

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-02-02 09:00

中國上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所周四（1 日）發布 2024 年春節休市安排的通知，龍年春節 A 股休市 10 天，2 月 19 日恢復交易。

據《界面新聞》報導，證交所將在 2 月 9 日（周五，除夕）至 2 月 17 日（周六）休市，2 月 19 日（周一）重新開市。

市場運行數據顯示，除夕當天投資人交投意願通常不高，2014 年除夕滬深兩市的成交額、參與交易賬戶數量均明顯下降，投資人習慣在除夕休市。

2012 年到 2023 年的 12 次春節中，除夕出現在周一至周五，共有八次，其中七次放假，只有 2014 年除夕沒休市。

北交所表示，為保證節後交易正常運行，定 2 月 18 日 9 時 15 分至 11 時 30 分進行交易系統聯調測試。

此次春節 A 股市場休市長達 10 天，「持幣過節」還是「持股過節」是眾多投資人關注的話題。