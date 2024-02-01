鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過18.38億美元，FTT(FTT)24小時漲幅達20.2%

鉅亨網新聞中心 2024-02-01 17:15

24小時漲幅：FTT(FTT)24小時漲幅20.2%；Sleepless AI(AI)24小時漲幅13.1%；CTXC(CTXC)24小時漲幅13.3%。

24小時跌幅：Jupiter(JUP)24小時跌幅1844%；門羅幣(XMR)24小時跌幅5.09%；1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅4.72%。

近一週漲幅：Prometeus(PROM)近一週漲幅16.3%；UMA(UMA)近一週漲幅15.4%；FTT(FTT)近一週漲幅12.6%。