〈董監事酬勞揭露〉國巨8766萬元蟬聯第一 65家虧損反而領更多

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-01-31 20:37

證交所今 (31) 日公布 2022 年度董事及監察人酬金實際支領情形，以平均每位董監酬金 (未加計兼任員工酬金) 排名來看，國巨 (2327-TW) 以 8766 萬元蟬聯第一，台積電 (2330-TW) 以 7440 萬元位居第二，中信金 (2891-TW) 6247 萬元排名第三，董事酬金在千萬元以上共有 38 家，另外，有 65 家公司明明虧損，董事酬金卻逆勢增加。

第六至第十名依序為開發金 (2883-TW) 2674 萬元、力積電 (6770-TW) 2527 萬元、台新金 (2887-TW) 2409 萬元、光寶科 (2301-TW) 2383 萬元、統一 (1216-TW) 2363 萬元。從產業別來看，電子科技業共有 5 家進榜，金融業則有 4 家，食品業 1 家。

然而，平均董監事酬金高的公司，並不代表公司絕對大方，以國巨為例，雖然 2022 年發出董監酬金平均每位領到的金額奪下第一，但董事酬金占稅後損益百分比為 3.47％，在上市公司中並不是最高，且相較上一年度 3.61% 下滑，而第二名的台積電僅 0.07%，第三至十名的公司也僅有 1% 左右。

上市公司肥貓現形！公司明明營運不佳，當年度稅後呈現虧損，但董監事酬金卻逆勢增加，經證交所盤點共有 65 家，其中，以生技公司華安 (6657-TW) 增加 97.37 萬元最多，第二高為台灣虎航 - 創 (6757-TW) 增加 63 萬元，不過，因 2 家公司前一年董監事酬金皆是 0 元，因此增加幅度相對明顯。