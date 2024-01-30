鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.44億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達13.2%
鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格43,428美元，24小時漲跌幅+3.21%；以太幣(ETH)現報價格2,307.48美元，24小時漲跌幅+2.16%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.44億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.55億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.47億美元。
24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅13.2%；UTK(UTK)24小時漲幅8.43%；API3(API3)24小時漲幅5.83%。
24小時跌幅：SuperFarm(SUPER)24小時跌幅12.4%；Sui(SUI)24小時跌幅13%；Ark(ARK)24小時跌幅12.7%。
近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅12.5%；UMA(UMA)近一週漲幅12%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅2.01%。
近一週跌幅：API3(API3)近一週跌幅45.3%；Prometeus(PROM)近一週跌幅40.5%；STORJ(STORJ)近一週跌幅32.6%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇