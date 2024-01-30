鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.44億美元，Auction(AUCTION)24小時漲幅達13.2%

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 17:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.44億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達7.55億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.47億美元。

24小時漲幅：Auction(AUCTION)24小時漲幅13.2%；UTK(UTK)24小時漲幅8.43%；API3(API3)24小時漲幅5.83%。

24小時跌幅：SuperFarm(SUPER)24小時跌幅12.4%；Sui(SUI)24小時跌幅13%；Ark(ARK)24小時跌幅12.7%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅12.5%；UMA(UMA)近一週漲幅12%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅2.01%。