鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.33億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達5.02%

鉅亨網新聞中心 2024-01-30 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達14.33億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.12億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達6.65億美元。

24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅5.02%；Multichain(MULTI)24小時漲幅4.24%；幻彩幣(CHR)24小時漲幅3.6%。

24小時跌幅：STORJ(STORJ)24小時跌幅15.8%；Sui(SUI)24小時跌幅16.4%；SuperFarm(SUPER)24小時跌幅12.3%。

近一週漲幅：Multichain(MULTI)近一週漲幅12.5%；UMA(UMA)近一週漲幅12%；桑托斯幣(SANTOS)近一週漲幅2.01%。