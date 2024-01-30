盤中速報 - API3大漲10.94%，報3.256美元
鉅亨網新聞中心 2024-01-30 01:20
API3(API3)在過去 24 小時內漲幅超過10.94%，最新價格3.256美元，總成交量達0.63億美元，總市值2.72億美元，目前市值排名第 94 名。
近 1 日最高價：3.331美元，近 1 日最低價：2.739美元，流通供給量：86,421,978。
API3(API3幣)是API3專案的原生權杖，賦予其持有者通過API3 DAO參與API3生態系統治理的權利。為了在API3DAO中產生股份，代幣持有者必須將API3代幣質押到保險池中，這也讓他們可以獲得每週的獎勵。API3是Web3.0的去中心化API。API3資料來源、dAPIs以及聚合了來自第一方預言機的資料，由全球主流的API提供商運營。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+19.37%
- 近 1 月：+47.28%
- 近 3 月：+126.55%
- 近 6 月：+185.31%
- 今年以來：+42.94%
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