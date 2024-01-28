鉅亨網新聞中心 2024-01-28 10:15

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達7.26億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.32億美元；First Digital USD(FDUSD)24小時成交量達2.49億美元。

24小時漲幅：SuperFarm(SUPER)24小時漲幅6.94%；Bluzelle(BLZ)24小時漲幅3.94%；波場幣(TRX)24小時漲幅2.44%。

24小時跌幅：API3(API3)24小時跌幅43.8%；0x協議(ZRX)24小時跌幅14.1%；Prometeus(PROM)24小時跌幅8.77%。

近一週漲幅：FIS(FIS)近一週漲幅16.2%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅14.7%；ORDI(ORDI)近一週漲幅14.1%。